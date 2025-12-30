İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yalova'daki saldırıyla bağlantılı 110 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve İstanbul'da yılbaşı günü benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin de arasında bulunduğu 110 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa