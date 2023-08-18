İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı
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İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı İstanbul'da DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi 4 radikal örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı
İSTANBUL - İstanbul'da DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi 4 radikal örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa