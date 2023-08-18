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İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı İstanbul'da DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi 4 radikal örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi 4 radikal örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

El Nusra İstanbul 3. Sayfa Haberler

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