İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, küresel terör örgütü DEAŞ'a ait sosyal medya propagandası yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şubesi tarafından eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, şüphelilere ait teknolojik cihazlar ele geçirildi.

İstanbul'da küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve sosyal medya kanalları aracılığıyla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimler, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın yurtiçindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Savcılık talimatıyla küresel terör örgütüne karşı yürütülen çalışmalarda, söz konusu örgüt ile irtibatları tespit edilen ve DEAŞ ile iltisaklı faaliyet yürüterek sosyal medya kanalları aracılığıyla örgütün propagandasını yaptıkları anlaşılan bazı kişilerin izini süren polis, operasyon kararı aldı.

Örgüt yanlısı kişilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel hareket timleri tarafından yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise zanlılara ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

Polisiye soruşturmada yakalanan zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
