İstanbul'da Damperi Açık Hafriyat Kamyonunun Trafik Tabelasına Çarpma Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul'da Damperi Açık Hafriyat Kamyonunun Trafik Tabelasına Çarpma Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Seyrantepe'de 3 yıl önce damperi açık halde ilerleyen bir hafriyat kamyonunun trafik tabelasına çarptığı anların yeni görüntüleri yayınlandı. Olayda yaralanan olmadı, fakat uzun araç kuyruğu oluştu.

İstanbul Seyrantepe'de 3 yıl önce meydana gelen kazada damperi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun trafik tabelasına hızla çarptığı anlara ilişkin yeni görüntüyü ortaya çıktı.

Olay, 22 Nisan 2022 tarihinde meydana gelmişti. Seyrantepe TEM Hasdal Kavşağı istikametinde seyir halinde ilerleyen bir TIR'ın damperi açılmış, açılan damper yön tabelasına çarptı. Meydana gelen olayda şans eseri kimse yaralanmazken uzun araç kuyruğu oluşmuştu.

Çarpma anı görüntüsü ortaya çıktı

3 yıl önce meydana gelen kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde damperi açık olan hafriyat kamyonunun hızla ilerlediği esnada trafik levhalarına çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Nazi kampındaki ikonik ana benzetildi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.