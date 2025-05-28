İstanbul'da Damperi Açık Hafriyat Kamyonunun Trafik Tabelasına Çarpma Anı Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul Seyrantepe'de 3 yıl önce damperi açık halde ilerleyen bir hafriyat kamyonunun trafik tabelasına çarptığı anların yeni görüntüleri yayınlandı. Olayda yaralanan olmadı, fakat uzun araç kuyruğu oluştu.
İstanbul Seyrantepe'de 3 yıl önce meydana gelen kazada damperi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun trafik tabelasına hızla çarptığı anlara ilişkin yeni görüntüyü ortaya çıktı.
Olay, 22 Nisan 2022 tarihinde meydana gelmişti. Seyrantepe TEM Hasdal Kavşağı istikametinde seyir halinde ilerleyen bir TIR'ın damperi açılmış, açılan damper yön tabelasına çarptı. Meydana gelen olayda şans eseri kimse yaralanmazken uzun araç kuyruğu oluşmuştu.
Çarpma anı görüntüsü ortaya çıktı
3 yıl önce meydana gelen kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde damperi açık olan hafriyat kamyonunun hızla ilerlediği esnada trafik levhalarına çarptığı görülüyor. - İSTANBUL