Çocuk müstehcenliğiyle mücadele operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında İstanbul'da yapılan operasyonda 51 şüpheli adliyeye sevk edildi. Emniyet, dijital ortamda çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirilmiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda yapılan çalışmalarda, çevrim içi iletişim uygulamaları üzerinden çocuklara ait cinsel istismar içeriklerini temin ederek satın alan ve dijital ortamda depolayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlemişti. Birçok adrese yapılan peş peşe baskınlarda 51 "şüpheli" gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dahil tüm teknolojik cihazlara el konulduğu öğrenilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi yerleşkesinde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

