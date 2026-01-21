Haberler

Atlas Çağlayan'ın aile avukatı: "Yargıya güvenimiz sonsuz"

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayı sonrası ailenin avukatı, yargıya güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesinin avukatı, "Yargıya güvenimiz sonsuz" dedi.

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Çağlayan'ın öldürülmesi sonrası aileye çok sayıda başsağlığı ziyareti ve telefonu geldi. Konuyla ilgili konuşan ailenin avukatı Mehtap Yılmaz, "Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve eşi ziyaret ettiler. Aileye başsağlığı dileklerini ilettiler. Ayrıca aileye desteklerini de sundular. Biz kendisine buradan aile adına da teşekkür ediyoruz. Emniyet teşkilatına Cumhurbaşkanımıza ve tüm bakanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yargıya güvenimiz sonsuz, bundan sonrası yargıya ait soruşturma devam ediyor. Yargının en iyi şekilde karar vereceğine inanıyoruz. Aile de aynı şekilde benim bu dileklerime katılıyor. Atlas yavrumuz hepimizin oğluydu. Gerçekten üzüntümüz sonsuz. 1 gün içerisinde hem emniyet hem de yargı aileyi tehdit edenleri yakalanmalarına ve tutuklanarak cezaevine konulmalarını sağladı. Çok hızlı bir süreç oldu gerçekten hepsinden Allah razı olsun diyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
