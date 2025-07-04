İstanbul'da Başlıboş Eşek Kaçış İhtiyaçlarına Neden Oldu
Arnavutköy'de başıboş bir eşek, iki kişiyi güldüren anlar eşliğinde kovaladı. Olayın görüntüleri cep telefonlarıyla kaydedildi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde başıboş bir eşek, gün içerisinde iki kişiyi kovaladı. Güldüren anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Arnavutköy'ün Tayakadım Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede dolaşan başıboş bir eşek önce bir kişiyi kovaladı. Eşekten kurtulmak için çöp konteynerinin etrafında dönen şahıs, kaçmaya çalışırken yere düştü. Kaydedilen bir diğer görüntüde ise eşeğin bu kez başka birini servis aracının etrafında kovaladığı görüldü. Eşeğin vatandaşları kovaladığı komik anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa