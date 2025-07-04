İstanbul'da Başlıboş Eşek Kaçış İhtiyaçlarına Neden Oldu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde başıboş bir eşek, gün içerisinde iki kişiyi kovaladı. Güldüren anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Arnavutköy'ün Tayakadım Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede dolaşan başıboş bir eşek önce bir kişiyi kovaladı. Eşekten kurtulmak için çöp konteynerinin etrafında dönen şahıs, kaçmaya çalışırken yere düştü. Kaydedilen bir diğer görüntüde ise eşeğin bu kez başka birini servis aracının etrafında kovaladığı görüldü. Eşeğin vatandaşları kovaladığı komik anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL