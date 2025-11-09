İstanbul'da Balkonundan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düşen 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.00 sıralarında Çınar Mahallesi Dikmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki E.S., henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Ağır yaralanan E.S. için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen E.S. kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, çilingir yardımıyla yaşlı adamın evine girerek detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, evde çeşitli psikiyatrik ilaçlar bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL