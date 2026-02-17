Haberler

Silivri'de özel bakım merkezine çağrılan eski çalışan darbedildi

Güncelleme:
Silivri'de bir bakım merkezinde işten çıkan bir çalışan, çıkış işlemleri için gittiği merkezde patronun yeğeni tarafından darbedilerek ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli kayıplara karıştı.

İstanbul Silivri'de faaliyet gösteren bir bakım merkezinin sahipleri, işten çıkan işçiyi merkeze çağırdı. Çıkış işlemleri için gelen işçi, merkez sahibinin yeğeni tarafından darbedilerek ağır yaralandı.

Olay, Silivri Ortaköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir bakım merkezinde yaşandı. İddiaya göre, daha önce merkezde çalışan Mehmet Aymak, işten ayrılmasının ardından çıkış işlemleri için kuruma çağrıldı. Aymak, kuruma gittiğinde iddiaya göre patronun yeğeni M.E.T tarafından darbedildi. Ağır yaralanan Aymak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Aymak'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olay sonrası kayıplara karışan şüpheli M.E.T.'nin ise güvenlik güçlerince arandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
