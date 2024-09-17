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İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

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İstanbul Sultanbeyli'de bir AVM'nin 2. katına çıkan çıkan genç bir adam henüz bilinmeyen nedenden dolayı kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Öte yandan intihar sonrası cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde şahsın kanlar içinde yerde yattığı ve vatandaşların korku dolu bakışlarla olayı takip ettiği görüldü.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde korkunç bir intihar olayı yaşandı. İlçedeki AVM'ye giden genç bir adam alışveriş merkezinin 2. katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

Haberler.com'un ulaştığı bilgilere göre AVM'nin balkonundan zemine atlayan şahıs hayatını kaybederken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde intihar sonrası yaşanan panik anları yer aldı.

İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

ÇARESİZCE SAĞLIK EKİPLERİNİ BEKLEDİLER

Alışveriş için aynı binada bulunan vatandaşlar korkunç olaya anbean tanıklık ederken, servis edilen videoda şahsın aşağı atladıktan sonra kanlar içinde kaldığı ve çevresindeki insanların çaresizce sağlık ekiplerinin gelmesini bekledikleri görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Sultanbeyli İstanbul 3-sayfa

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Yorumlar (4)

ARSLANOĞLU Hakan:

Ne gerek var intihar etmeye. hayat denen hikayenin sonunda sırası gelen herkes ölecek.

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Spectrum:

Never give up

4
3
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Salih Kandıralı:

Market arabasıyla gezen dayı, sana da sıra gelecek.

2
1
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Huseyin Yıldız:

Allah rahmet eylesin

0
0
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