İstanbul'da 25 Kasım İçin Metro İstasyonları Geçici Olarak Kapatıldı

İstanbul'da bazı metrolar geçici süreyle kapatıldı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında Beyoğlu, İstiklal Caddesi ve çevresinde izsiz gösteriler yapılacağı haberlerinin ardından aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde bazı metro istasyonları saat 15.00 itibariyle geçici olarak kapatıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele günü kapsamında Beyoğlu, İstiklal Caddesi ve çevresinde izinsiz toplanma çağrılarının ardından İstanbul Valiliği güvenlik önlemleri kapsamında bazı metro seferlerinin saat 15.00 itibariyle geçici süreyle kapatılacağını duyurmuştu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın geçici olarak kapatılacağı kaydedilmişti. Açıklamaların ardından saatler 15.00'i gösterdiğinde belirlenen metro istasyonları geçici olarak hizmet dışı kaldı. Taksim metronun kapısına gelen vatandaşlar, haberi öğrenince geri döndü.