İstanbul'da 175 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda, Güney Amerika'dan yurda kokain sevkiyatı yapmaya çalışan 3 şüphelinin yakalandı. Ekvator'dan deniz yoluyla İstanbul'a sevk edilen konteyner içerisinde 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul'da deniz rotasını kullanan bir uyuşturucu şebekesine daha darbe vurdu. Güney Amerika ülkelerinden Ekvator'un liman kenti Guayaquil'den deniz yolu ile konteyner içinde Türkiye'ye kokain sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile istihbarat polisi, konteynerin bulunduğu gemiyi takibe aldı.

Uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yürütülen çalışmalarda, söz konusu konteynerin önceki gün Beylikdüzü ilçe sınırlarında yer alan Ambarlı Limanı'na indirildiği anda operasyonun düğmesine basıldı. Liman içinde önlem alan polis ekipleri, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri ile birlikte belirlenen konteynere baskın düzenledi. Kokainin zulalandığı konteynerde dedektör köpekle yapılan aramalarda, 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu ile bağlantılı olduğu anlaşılan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gümrük sahasında yakalanan şüphelilerin 2'si hakkında "TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti)" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı. Diğer şüphelinin ise işlemlerini tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL