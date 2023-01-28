İstanbul'da 1.5 milyonluk vurgun yapan nakliyeci hırsızlar kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da 2 şüpheli, Tokat'tan İstanbul'a getirilen ve 1,5 milyon lira değerinde 150 koli yüklü tekstil malzemeleri bulunan kamyonet sürücüsünü takibe aldı. Kamyonet sürücüsünü arayarak kendilerini firmanın görevlisi olarak tanıtan şüpheliler polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin nakliyat kamyonu ile gelen kolileri taşıdıkları o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ocak 2023 tarihinde Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendilerini firmanın görevlisi olarak tanıtan E.V. ve K.U., Tokat'tan İstanbul'a gelen ve içerisinde 1,5 milyon lira değerinde tekstil ürünlerini taşıyan nakliye kamyonu sürücüsünü arayarak sevkiyat adresinin değiştiğini ve ürünleri kendileri ile birlikte başka bir adrese götürmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine şüpheliler nakliyat kamyonu sürücüsü ile birlikte tekstil ürünlerini Arnavutköy ve Kağıthane'deki adreslere götürdü. Gerçek firma sahiplerinin malların gideceği adreslere ulaşmadığı öğrenmesi üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada Tokat'tan İstanbul'a getirilen kamyon içerisindeki tekstil ürünlerinin teknik takibe takılmaması için Arnavutköy'e daha sonrada Kağıthane'de bir adrese indirdiklerini tespit etti. Çalışmaların devamında şüpheli şahısların en son yükledikleri 1,5 milyon lira değerinde 150 koli tekstil malzemesini İstanbul'da bulunan bir iş yerine indirdikleri tespit edildi. Olaya karışan E.V. ve K.U. isimli şahıslar tekstil malzemelerini indirdikleri esnada gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

Şüphelilerin koliler içerisindeki tekstil ürünleri taşıdıkları o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların telefonla konuştuğu ve gelen kolileri kendilerinin taşıdığı görülüyor. Yakalanan şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından "Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. E.V. ve K.U., çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.