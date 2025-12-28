İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa