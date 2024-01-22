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İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı

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İstanbul Karaköy'de seyir halindeki vapurdan dengesini kaybederek denize düşen bir kişi, kendisini fark edip elbiseleriyle suya atlayan midyeci tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karaköy'de seyir halindeki vapurdan dengesini kaybedip denize düşen bir kişiyi, midyeci denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DENİZE DÜŞTÜ

Olay, saat 20.00 sıralarında Karaköy açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü.

İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı

MİDYECİ ELBİSELERİYLE SUYA ATLADI

Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların can simidi uzattığı şahıs ip yardımıyla tutunarak karaya çıkarıldı.

İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Kurtarma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, can simidine ip bağlayan vatandaşların denizdeki iki vatandaşı çektiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Boğazı Karaköy Kurtarma Olay Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Salih Isık:

gerçek bir kahraman,Kendisinden ALLAH razı olsun,

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1
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koray hüseyin kılıç:

midyeci değil çiğköftecidir o

5
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Ata turk:

Komik mi

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Ismail Uzun:

Böyle adamlar devlet tarafından ödüllendirilmeli

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