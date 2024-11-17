İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

Rusya'dan Kocaeli'ye seyir halinde olan "NAZAN" isimli 114 metre uzunluğundaki tankerde Kandilli önlerinde dümen arızası meydana geldi.

Yardım talep edilmesi üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-7 ve Kurtarma-9 römorkörleri yönlendirildi.

GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bu sırada İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği de geçici olarak çift yönde askıya alındı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gemiye müdahalesi devam ediyor.