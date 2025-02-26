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Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

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İstanbul Boğaz Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kadın, çırılçıplak korkuluklara tırmandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken güvenlik güçleri, kadını ikna ederek korkuluklardan indirdi.

İstanbul Boğaz Köprüsü'nde bir kadın, kıyafetlerini çıkararak korkuluklara çıktı ve intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ SÜRÜCÜ KAMERASINDA

Bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün intihar girişiminde bulunan kadına seslenerek, "Aaa kafası güzel bunun, in oradan aşağıya" diye seslendiği duyuluyor.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik güçleri, kadını ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Yoğun trafik nedeniyle köprüde araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin müdahalesiyle kadın korkuluklardan indirildi.

Kadının ayağında sadece beyaz çorap olduğu görüldü.

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

böylelerine, engellemek yerine yardımcı olunmalı.

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

üzücü haber.

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Haber YorumlarıAhmet parker:

Haa beyaz corap ok ıyı olmuş..

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

O değil de bacak arasına Demir buz gibi değmiştir ha nasıl durdu bilmem

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Haber YorumlarıHasan Ağa:

Adam oradan demesin abla atlamadan Bir kere ver ne olur diye

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kimbilir neden bu hale hadde geldi

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Allah yardımcısı olsun yazık.

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Akıllı kadın hastalık ayaktan alınır biliyo çorabı çıkarmamış

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Haber YorumlarıSikduran:

Beyaz çoraplı seksi transeksüel grup olsaydınız iyi olur,

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