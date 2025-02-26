Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

İstanbul Boğaz Köprüsü'nde bir kadın, kıyafetlerini çıkararak korkuluklara çıktı ve intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ SÜRÜCÜ KAMERASINDA

Bir sürücünün kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün intihar girişiminde bulunan kadına seslenerek, "Aaa kafası güzel bunun, in oradan aşağıya" diye seslendiği duyuluyor.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik güçleri, kadını ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Yoğun trafik nedeniyle köprüde araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin müdahalesiyle kadın korkuluklardan indirildi.

Kadının ayağında sadece beyaz çorap olduğu görüldü.