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İETT şoförüne bıçaklı saldırı kamerada

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İstanbul Başakşehir'de dün akşam trafikte yol verme meselesi yüzünden bir sürücü, İETT şoförünü bıçakladı. Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde sürücünün bıçaklanması ve saldırganların kaçma anları yer aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan saldırganlar, hakkında soruşturma başlatıldı.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde iddiaya göre seyir halindeki 34 LD 0371 plakalı 79K hattındaki İETT otobüsünün şoförü Murat Kanık ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle yaşanan ve İETT sürücüsünün bıçaklandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Bir süre sonra sürücü, otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu. Araçtan inen şüpheli, elindeki bıçakla direksiyon koltuğundaki Murat Kanık'ı kalp hizasından bıçakladı. Otobüsteki diğer yolcular dehşete düşerken şüpheli şahıs, yanındaki kişiyle birlikte aracına binerek kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kanık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETİ ORTAYA KOYDU

Olayın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde araçtan inen 2 kişinin otobüs şoförüne önce saldırdığı, daha sonra saldırganlardan birinin sürücüyü kalp hizasından bıçakladığı görüldü. Saldırıda yaralanan sürücünün eliyle bıçaklandığı yeri tutması dikkat çekerken şüpheliler olay yerinden kaçıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir İstanbul Kavga İETT 3.Sayfa Yaşam Haberler

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