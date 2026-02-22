Haberler

Başakşehir'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul Başakşehir'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyürken, ihbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alev alev yanan çatı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
