Bakırköy'de sağanak yağmur sonrası rögar taştı, yollar göle döndü
İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın etkisiyle Bakırköy Yeşilköy-Halkalı Caddesi üzerinde bulunan rögar taştı. Rögarın taşmasıyla yol göle döndü. Araçlar gitmekte zor anlar yaşadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa