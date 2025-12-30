Haberler

Bakırköy'de sağanak yağmur sonrası rögar taştı, yollar göle döndü

Güncelleme:
İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonuçlarında Bakırköy'de bir rögar taştı ve yol göle döndü. Araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İstanbul Bakırköy'de sağanak yağışın etkisiyle rögar taştı yol göle döndü. Seyir halindeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın etkisiyle Bakırköy Yeşilköy-Halkalı Caddesi üzerinde bulunan rögar taştı. Rögarın taşmasıyla yol göle döndü. Araçlar gitmekte zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

