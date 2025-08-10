Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı

Güncelleme:
İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'na giden İstanbul Deniz Otobüsleri feribotu, kayaya çarptı. Yolcuların panik anlarını cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'na giden İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) feribotu, kayaya çarptı. Hasar alan feribot limana yanaştırılırken, yolcuların panik anları cep telefonuyla görüntülendi.

Yenikapı-Avşa Adası seferini yapan İDO feribotu, Marmara ilçesi Fener Adası açıklarında saat 09.30 sıralarında kayaya çarptı.

Adaya yaklaşık 500 metre kala kayaya çarpan ve pervanelerinden birinde hasar oluşan feribot, başka bir feribotun yardımıyla limana yanaştı. Kazanın ardından yolcuların yaşadığı panik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza sonrası tabanından su almaya başlayan feribottaki suyun, vidanjör ile tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
