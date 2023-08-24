İstanbul Avcılar'da Otel Odasında Cinayet: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul Avcılar'da bir otel odasında yaşanan cinayetle ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre, para anlaşmazlığı yüzünden tartışan kadının mesaj attığı bir adamın odaya gelerek doktora ateş etmesi sonucu yaşanan olayda, şüpheli kadınla birlikte kaçış anları da görüntülendi.

İstanbul Avcılar'da iddiaya göre otel odasında yabancı uyruklu kadınla birlikteyken para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı kadının, mesaj attığı başka bir adamın odaya gelerek doktora art arda ateş edip öldürmesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli A.A.K'nin oda önündeki anları ve kadınla birlikte kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşandı. İddiaya göre, Op. Dr. İbrahim Karahan'ın para karşılığı anlaştığı kadın D.B. ile odadayken 'eksik para verdin' meselesi yüzünden tartışması üzerine mesaj attığı A.A.K. otel odasına geldi. Burada doktor Karahan ile A.A.K. arasında kavga çıktı. Kavga sonrası şüpheli K. doktor Karahan'a art arda silahla ateş etti. Doktor Karahan otel görevlilerinin çağırıldığı ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Otel içindeki kamera görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan olay sonrası güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının otele girişi, A.A.K.'in odaya önündeki tartışması ve şüpheli kadınla adamın otelden kaçış anı görüntüleri yer aldı. - İSTANBUL