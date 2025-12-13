Haberler

Avcılar'da hatalı dönüş yapan kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Avcılar'da hatalı dönüş yapan kamyona çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da hatalı dönüş yapan kamyonete çarpan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Avcılar'da bir otomobil, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyonete çarptı. Otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, otomobilin hurdaya dönüştüğü feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaan Mustafa K., yönetimindeki 34 BK 901 plakalı otomobil, iddiaya göre, cadde üzerinde hatalı dönüş yapan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kaan Mustafa K., ve Berkan Balcıoğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Berkan Balcıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Feci kaza kamerada

Otomobilin seyir halinde olduğu caddede kamyonun aniden sola dönmesi nedeniyle yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun sola döndüğü esnada otomobilin çarptığı görülüyor.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
title