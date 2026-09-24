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İstanbul Avcılar'da 5 katlı binada elektrik panosunda yangın çıktı, 4 kişi kurtarıldı

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İstanbul Avcılar'da 5 katlı bir binanın giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle apartman dumanla kaplandı. Dairelerinde mahsur kalan 4 kişi ekiplerce çıkarıldı; yangın söndürülürken yaralanan olmadı ve çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Avcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı. Binada mahsur kalan 4 kişi ekiplerce çıkarıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartman yoğun dumanla kaplandı. Apartmanda yaşadığı öğrenilen 4 vatandaş duman nedeniyle dairelerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin binada mahsur kalan 4 vatandaşı dışarıya çıkardığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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