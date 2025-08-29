İstanbul Arnavutköy'de Çayırlık Alanda Yangın Çıktı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çayırlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın geniş bir araziye yayıldı. Alevlerin bir eve ulaştığı yangına vatandaşlar hortum ve kovalarla müdahale ederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'ndeki çayırlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bir yapıya yaklaşması paniğe neden olurken, vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Evlerinden çektikleri hortumlarla alevlere su tutan vatandaşlar, paletleri ve yanıcı malzemeleri uzaklaştırdı. Bazı vatandaşlar ise kovalarla doldurdukları toprakları alevlerin üzerine atarak yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri bölgeye ulaşana kadar vatandaşlar yangına müdahaleyi sürdürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Korkutan yangına vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL