İsrail, Suriye'deki Askeri Hedeflere Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Suriye'de bulunan Palmira Askeri Havaalanı ve T-4 Hava Üssü'ndeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırıların düzenlendiğini açıkladı.

Gazze'de ateşkesi bozarak Orta Doğu'da gerilimi daha da artıran İsrail, bir kez daha Suriye'yi hedef aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye'de bulunan Palmira Askeri Havaalanı ve T-4 Hava Üssü'ndeki askeri hedeflere yönelik yeni saldırıların düzenlendiği bildirildi. Saldırıların daha önce yok edilemeyen askeri yetenekleri hedef aldığı kaydedilen açıklamada, "IDF, İsrail vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için çalışmayı sürdürecek" denildi.

İsrail hava üslerini daha önce de hedef almıştı

21 Mart'ta Suriye'deki Palmira Askeri Havaalanı ve yakınlarındaki T-4 Hava Üssü'ne yönelik hava saldırıları düzenlendiğini duyuran IDF, saldırılara ait görüntüleri paylaşmıştı. Saldırıların Esad rejiminden kalan stratejik askeri kabiliyetleri hedef aldığı iddia edilmişti. - TEL AVİV