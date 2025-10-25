Haberler

İsrail Ordusundan Gazze'ye Hava Saldırısı: 4 Yaralı

Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarına yaptığı hava saldırısında 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarına düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı yakınlarında hava saldırısı düzenledi. Filistinli kaynaklar, saldırı sonrasında itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye geldiğini bildirdi. Açıklamada, bir sivil aracın hedef alındığı ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, yaralıları El-Awda Hastanesi'ne sevk ettiği aktarıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Filistin İslami Cihat Örgütü'nden bir kişinin hedef alındığı iddia etti. - GAZZE

