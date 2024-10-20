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İsrail ordusu BM gözlem kulesini yıktı

İsrail ordusu BM gözlem kulesini yıktı
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İsrail ordusunun, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıları devam ediyor. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait bir buldozerin Marwahin'deki UNIFIL mevzisinde bulunan gözlem kulesini ve çevre çitini kasten yıktığı bildirildi.

Lübnan'da birçok noktaya hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, bir yandan da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusuna ait buldozerler, Marwahin'deki UNIFIL mevzisinde bulunan gözlem kulesini ve çevre çitini kasten yıktı.

İSRAİL BM UYARILARININ HİÇBİRİNİ DİKKATE ALMIYOR

UNIFIL'den yapılan açıklamada, "İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" ifadeleri kullanılarak, "Bir kez daha BM mevzilerini saldırmanın ve BM varlıklarına zarar vermenin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının açık bir ihlali olduğunu belirtiyoruz" denildi.

BM MEVZİLERİNE KASITLI OLARAK ZARAR VERİLİYOR

İsrail ordusunun defalarca UNIFIL'den İsrail- Lübnan sınırını temsil eden Mavi Hat'taki mevzilerini boşaltmasını talep ettiği ve BM mevzilerine kasıtlı olarak zarar verdiği aktarılan açıklamada, "Misyona katkı sağlayan ülkelere uygulanan baskıya rağmen barış gücü askerleri tüm mevzilerde kalmaya devam etmektedir. İzleme ve raporlama görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Birleşmiş Milletler Orta Doğu Politika Güvenlik 3-sayfa Lübnan İsrail Dünya

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Yorumlar (1)

Mehmet Bilge:

Çünkü kuduz köpek bunlar…

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