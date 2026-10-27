Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ordusu sınırı yasa dışı geçen Mısırlıyı gözaltına alıp Shin Bet'e teslim etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, gece Mısır-İsrail sınırının İsrail tarafına yasa dışı geçen bir Mısırlıyı gözaltına aldı. Şahıs sınırın yaklaşık 2 kilometre içinde yakalanıp Shin Bet'e teslim edildi; Mısır Dışişleri, kişinin temmuzdan beri kayıp ve psikolojik rahatsızlığı olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Mısır-İsrail sınırının İsrail tarafına yasa dışı şekilde geçen bir Mısırlıyı gözaltına aldı.

Mısırlı bir kişi, gece saatlerinde Mısır-İsrail sınırının İsrail tarafında yasa dışı şekilde geçti. İsrail ordusu, şahsı sınırın yaklaşık 2 kilometre içerisinde gözaltına aldı. Ordu, şahsın yerel saatle 01.45 sıralarında sınırı geçtiğini aktararak, yerleşim yerlerinden ve askeri üslerden uzak bir noktada yakaladığını ifade etti. Ordu, şahsın sorgulanmak üzere İsrail iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'e teslim edildiğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, şahsın geçtiğimiz temmuz ayından bu yana "kayıp" olduğunu ve psikolojik rahatsızlığı olduğunu bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Şanlıurfa’da iş yerine gelen kadınla tartışan 2 çocuk annesi kalp krizi geçirerek öldü

İş yerine kadın geldi, sonrası facia! Hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin Mao için 'diktatör' ifadesini kullanması Çin'de tepki topladı

''Diktatör'' dedi! Koca ülke karıştı
Kendisini yere bırakan Fernando Muslera sevenlerini korkuttu

Muslera sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz

Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı

Okul katliamında skandal detay ortaya çıktı! Müdür olayı görünce...
Aslı Baş davası 21 Ocak 2027'ye ertelendi, Ahmet Bayer duruşmalardan muaf tutuldu

Dava ertelendi, sanık duruşmalardan muaf tutuldu
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde

AK Parti düğmeye bastı! Emekliler için iki yeni formül geliyor
İsrail vatandaşı Filistinliler sandık başına deve, at ve eşeklerle gitti

Sandık başına deve, at ve eşeklerle gittiler