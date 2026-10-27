İsrail ordusu sınırı yasa dışı geçen Mısırlıyı gözaltına alıp Shin Bet'e teslim etti

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İsrail ordusu, gece saatlerinde Mısır-İsrail sınırının İsrail tarafına yasa dışı şekilde geçen bir Mısırlıyı gözaltına aldı.

Mısırlı bir kişi, gece saatlerinde Mısır-İsrail sınırının İsrail tarafında yasa dışı şekilde geçti. İsrail ordusu, şahsı sınırın yaklaşık 2 kilometre içerisinde gözaltına aldı. Ordu, şahsın yerel saatle 01.45 sıralarında sınırı geçtiğini aktararak, yerleşim yerlerinden ve askeri üslerden uzak bir noktada yakaladığını ifade etti. Ordu, şahsın sorgulanmak üzere İsrail iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'e teslim edildiğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, şahsın geçtiğimiz temmuz ayından bu yana "kayıp" olduğunu ve psikolojik rahatsızlığı olduğunu bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı