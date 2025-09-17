İsrail Ordusu Gazze'deki Kara Operasyonuna Devam Ediyor
İsrail ordusu, Gazze şehir merkezini işgal hedefiyle başlattığı kara operasyonunun ikinci gününde ilerlemeye devam ediyor. Güney Komutanlığı'na bağlı birlikler, operasyon kapsamında kente girerken, hava ve topçu birlikleri de önemli bombardımanlar gerçekleştirdi.
İsrail ordusunun Gazze şehrini işgal hedefiyle başlattığı kara operasyonu 2'nci günde devam ediyor.
İsrail ordusu, Gazze kentini işgal amacıyla dün başlattığı kara operasyonunu sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Güney Komutanlığı liderliğindeki 98. ve 162. Tümenlere bağlı birliklerin, "Gideon'un Savaş Arabaları II" Harekatı kapsamında Gazze şehrindeki kara operasyonuna devam ettiği belirtildi. Paylaşılan görüntülerde, kente giren İsrail tankları yer aldı.
İsrail Hava Kuvvetleri ve topçu birliklerinin de son 2 günde Gazze şehri genelinde 150'den fazla noktayı vurduğu aktarıldı. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa