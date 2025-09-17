Haberler

İsrail Ordusu Gazze'deki Kara Operasyonuna Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze şehir merkezini işgal hedefiyle başlattığı kara operasyonunun ikinci gününde ilerlemeye devam ediyor. Güney Komutanlığı'na bağlı birlikler, operasyon kapsamında kente girerken, hava ve topçu birlikleri de önemli bombardımanlar gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun Gazze şehrini işgal hedefiyle başlattığı kara operasyonu 2'nci günde devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal amacıyla dün başlattığı kara operasyonunu sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Güney Komutanlığı liderliğindeki 98. ve 162. Tümenlere bağlı birliklerin, "Gideon'un Savaş Arabaları II" Harekatı kapsamında Gazze şehrindeki kara operasyonuna devam ettiği belirtildi. Paylaşılan görüntülerde, kente giren İsrail tankları yer aldı.

İsrail Hava Kuvvetleri ve topçu birliklerinin de son 2 günde Gazze şehri genelinde 150'den fazla noktayı vurduğu aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anlaşma tamam! Kenan Yıldız'a çuvalla para verecekler

Anlaşma tamam! Paraya para demeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha

FIFA'dan Türk kulübüne bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.