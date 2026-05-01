İsrail ordusu alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu üyesi 34 kişiyi darp etti

İsrail ordusu, alıkoyduğu 175 Küresel Sumud Filosu üyesinden 34'ünü darp etti. Türk ve Alman vatandaşı Hüseyin Oral, "Yaklaşık bin euro paramı ve ehliyetimi çaldılar" dedi.

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun çok sayıda aktivisti darbettiğini duyurdu. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin Yunanistan karasularında İsrail Donanması'na ait bir gemide 40 saat boyunca alıkonulduğu belirtilerek, "Yeterli yiyecek ve su verilmedi. Kasıtlı ve defalarca su basılan zeminlerde uyumaya zorlandılar" dedi.

İsrail ordusunun Seyf Ebu Keshkek ile Thiago Avila adlı aktivistleri İsrail'e götürmek üzere harekete geçtiği sırada diğer aktivistlerin barışçıl bir şekilde direndiği aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun aktivistlere şiddet uyguladığı ifade edilerek, "Aktivistler yumruklandı, tekmelendi ve elleri arkadan bağlanmış halde güverte üzerinde sürüklendi. Burunları kırıldı, kaburgaları çatladı ve dayağa maruz kaldılar. Kaosun ortasında onlara ateş bile açıldı" denildi.

"60 katılımcı derhal açlık grevine başladı"

Seyf Ebu Keshkek ile Thiago Avila adlı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtilen açıklamada, "Katılımcılarımız yılmadı, 60 katılımcı derhal açlık grevine başladı. Bu, barışçıl sivillere yönelik acımasız bir saldırıdır. Gözlerimizi başka yöne çevirmeyeceğiz. Onların özgürlüğünü ve uluslararası hesap sorulmasını şimdi talep ediyoruz" denildi.

"Yaklaşık bin euro paramı ve ehliyetimi çaldılar"

İsrail ordusu tarafından darp edilenler arasında bulunan Türk ve Alman vatandaşı Hüseyin Oral, yaptığı açıklamada, "Alman delegasyonundayım, Bana ne yaptıklarını görmek ister misiniz? Yaklaşık bin euro paramı ve ehliyetimi çaldılar. Hiçbir sebep yokken. Geri vereceklerini söylediler ama vermediler" dedi. - GİRİT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
