İsrail, Lübnan'ın Tyre kentinde yerleşim yerlerini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentinde yerleşim yerlerine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail, Lübnan'da ateşkes ihlalini sürdürerek saldırılarını giderek arttırıyor. İsrail ordusu dün yayınladığı tahliye uyarılarının ardından Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentinde yerleşim yerlerini vurdu. Saldırı anları amatör kameralara yansırken, çevrede büyük yıkım meydana geldi. Lübnan Ulusal Haber (NNA), İsrail'in şehre ve doğusundaki bir bölgeye iki ayrı hava saldırısı düzenlediğini, saldırılarda bir binanın vurulduğunu ve yangın çıktığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tyre çevresindeki Hizbullah altyapısına yönelik yeni saldırılara başlandığı ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı verildiği belirtildi.

Lübnan'da işgalini genişletti

İsrail ordusu dün Lübnan'ın Zehrani Nehri'nin güneyindeki tüm bölgeleri (sınırdan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta ve Tyre şehrini de kapsayan bir alan) "çatışma bölgesi" ilan etmiş ve İran destekli Hizbullah'a yönelik saldırılar öncesinde bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in ateşkes ihlali

İsrail ordusu, İran'a 28 Şubat'ta, Lübnan'a ise 2 Mart'ta saldırı başlatmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, 17 Nisan'da İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail askeri heyetleri arasında Cuma günü Pentagon'da görüşmeler yapılması bekleniyor. Düşmanlıklara son vermeyi amaçlayan yeni bir müzakere turunun ise önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dün yayınladığı verilere göre saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana ülkede 3 bin 269 kişi hayatını kaybetti. - TYRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı