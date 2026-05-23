İsrail, Gazze Şeridi'nde bir konutu bombaladı
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ihlalini sürdürüyor. İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampını hedef aldı. İsrail savaş uçakları Abu Saif ailesinin konutunu bombaladı. Yerel kaynaklar, saldırıda 9 Filistinlinin yaralandığını aktardı. Yaralılar tedavi için El-Awda Hastanesine kaldırıldı. Yerleşim yerininin hedef alındığı saldırıda çevredeki evler ve dükkanlarda büyük hasar meydana geldi. - GAZZE