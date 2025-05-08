İsrail'in Nebatiye'ye Hava Saldırısında 1 Ölü, 8 Yaralı
İsrail ordusunun Lübnan'ın Nebatiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İddialara göre saldırılar Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldı.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki farklı noktalara gerçekleştirdiği hava saldırılarının bilançosu netleşiyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hizbullah'a ait altyapının hedef alındığı iddia edilmişti. - NEBATİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa