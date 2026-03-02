Haberler

Lübnan'da İsrail saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye, yaralı sayısının ise 150'yi aştığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 150'yi aştığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırılarda can kaybı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye yükseldiğini, yaralıların sayısının ise 150'yi aştığını açıkladı. - BEYRUT

