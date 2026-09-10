İsrail’in Lübnan saldırılarında can kaybı 4 bin 383’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye yönelik 2 Mart tarihinde başlattığı saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 383'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Lübnan ile yürürlükte olan ateşkese rağmen ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 383'e, yaralananların sayısının ise 12 bin 406'ya yükseldiği bildirildi.

İsrail ile Lübnan arasında Haziran ayında, İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesini ve söz konusu bölgelerin kontrolünü Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devretmesini öngören bir çerçeve anlaşma imzalanmıştı. İsrail, bu süreçte Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik Lübnan yönetimiyle iş birliği sağlanacağını savunurken, Hizbullah ise anlaşmanın kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı