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Lübnan'da İsrail saldırıları sonucu can kaybı 3 bin 516'ya yükseldi

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İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 3 bin 516, yaralı sayısı ise 10 bin 674 oldu.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 516'ya, yaralı sayısı 10 bin 674'e yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılara başladığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 516'ya, yaralı sayısının ise 10 bin 674'e yükseldiği ifade edildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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