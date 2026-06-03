Lübnan'da İsrail saldırıları sonucu can kaybı 3 bin 516'ya yükseldi

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 516'ya, yaralı sayısı 10 bin 674'e yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılara başladığı 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 516'ya, yaralı sayısının ise 10 bin 674'e yükseldiği ifade edildi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı