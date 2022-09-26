İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da Filistinli yaşlı adama saldırdı 3. Sayfa Haberleri İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Aslanlı Kapı yakınında yaşlı bir Filistinliye saldırdı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Aslanlı Kapı yakınında yaşlı bir Filistinliye saldırdı. İsrail güçlerinin kendisini itmesi ile yere düşen adam hareketsiz kaldı. İsrail güçleri Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki Aslanlı Kapı yakınında yaşlı bir Filistinliye saldırdı. İsrail güçlerinin kendisini itmesi ile yere düşen Ebubekir El-Şimi adlı yaşlı adam başını yere çarparak bilicini kaybetti. Yerde hareketsiz şekilde kalan yaşlı adama çevredekiler yardım ederken, yaşlı adamın sağlık durumu belirsizliğini koruyor. (Muhammed Rabah/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İsrail Kudüs Aksa 3. Sayfa Güncel Haberler

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