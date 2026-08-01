Haberler

İsrail’den Gazze’de hastanenin ilaç depolarına saldırı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güçleri, Deir el-Belah’ta Aksa Şehitleri Hastanesi’ne ait ilaç depolarına saldırı gerçekleştirdi.

İsrail güçleri, Deir el-Belah'ta Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ait ilaç depolarına saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ateşkese rağman Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sabaha karşı Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'inin ilaç depolarını doğrudan hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda 4 depodan 2'sinin yok edildiği, diğer 2 deponun da ağır hasar görmesine yol açtığı aktarıldı. Saldırıda ayrıca depoların bitişiğinde bulunan ayakta tedavi kliniğinde de önemli hasar meydana geldiği belirtildi. Hastalar, refakatçiler ve sağlık personelinin büyük panik yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, İsrail işgalinin, ilaç ve tıbbi malzeme girişini ve binlerce hasta ve yaralının yurt dışında tedavi görmesini engelleyerek uyguladığı kuşatma politikasıyla yetinmediğini, aksine sağlık sisteminin kalan bileşenlerini hedef alarak ve bu depolardaki zaten sınırlı olan kapasiteyi yok ederek çok yönlü suçlarına açıkça devam ettiğini teyit etmektedir. Sağlık Bakanlığı, uluslararası toplumu, BM'yi, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarını harekete geçmeye çağırıyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti

Bu nasıl bir teklif? Gönderilen mesaj fitness eğitmenini şoke etti
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Bu hafta içinde bitireceğiz

Fenerbahçe'nin yeni transferi açıklandı: Bu hafta içinde bitireceğiz
Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi

Erdoğan'a suikast timindeki teröristin hücre evi görüntülendi
TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi

TÜGVA'nın etkinliğine damga vuran görüntü! Çok sinirlendi
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti

Bulun bu sapığı! Yaptığı ahlaksız teklif anbean kamerada
Görüntü Diyarbakır'daki bir camiden! İzleyenler yorum yapmadan edemiyor

Diyarbakır'daki bir camide çekilen görüntüye yorum yağıyor