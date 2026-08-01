İsrail’den Gazze’de hastanenin ilaç depolarına saldırı

İsrail güçleri, Deir el-Belah'ta Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ait ilaç depolarına saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ateşkese rağman Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sabaha karşı Deir el-Balah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'inin ilaç depolarını doğrudan hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda 4 depodan 2'sinin yok edildiği, diğer 2 deponun da ağır hasar görmesine yol açtığı aktarıldı. Saldırıda ayrıca depoların bitişiğinde bulunan ayakta tedavi kliniğinde de önemli hasar meydana geldiği belirtildi. Hastalar, refakatçiler ve sağlık personelinin büyük panik yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, İsrail işgalinin, ilaç ve tıbbi malzeme girişini ve binlerce hasta ve yaralının yurt dışında tedavi görmesini engelleyerek uyguladığı kuşatma politikasıyla yetinmediğini, aksine sağlık sisteminin kalan bileşenlerini hedef alarak ve bu depolardaki zaten sınırlı olan kapasiteyi yok ederek çok yönlü suçlarına açıkça devam ettiğini teyit etmektedir. Sağlık Bakanlığı, uluslararası toplumu, BM'yi, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarını harekete geçmeye çağırıyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı