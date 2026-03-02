Haberler

İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinden Burj al-Barajneh bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırının detayı ve can kaybı henüz açıklanmadı.

İsrail, bir kez daha Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu. Lübnan basını, İsrail ordusunun Beyrut'un güney banliyölerinden Burj al-Barajneh bölgesine en az dört hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, saldırıda Hizbullah'a ait hedeflerin hedef alındığını iddia etti. İsrail ordusu, saldırı öncesi Burj al-Barajneh için tahliye emri yayınlamıştı. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
