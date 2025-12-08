Haberler

İsrail'de askerlik karşıtı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına araç daldı

Güncelleme:
İsrail'in Bnei Brak kentinde zorunlu askerlik uygulamasına karşı yapılan protestoda bir sürücünün kalabalığın arasına dalması sonucu bir kişi yaralandı. Olay sonrası güvenlik güçleri sürücüyü gözaltına aldı.

İsrail'de zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenleyen Ultra Ortodoks Yahudilerin arasına aracın dalması sonucu 1 kişi yaralandı.

İsrail'in Bnei Brak kentinde Ultra Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik uygulamasına karşı protesto düzenledi. Göstericiler, protesto sırasında ana yolu her iki yönde trafiğe kapattı. Polis, göstericilere müdahale etmedi. Gösterinin ilerleyen saatlerinde bir kişi, aracıyla protestocuların arasına dalarak olay yerinden kaçtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, polis sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Polis, bir motosiklet sürücüsünün de kalabalığın arasına dalma girişiminde bulunduğunu ve bunun engellendiğini ifade ederek, 37 yaşındaki sürücünün de gözaltına alındığını aktardı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa

