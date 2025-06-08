İsrail, Gazze'deki 12 Filistinliyi İşkence Sonrası Serbest Bıraktı

İsrail, aylar süren işkencenin ardından Gazze Şeridi'ndeki 12 Filistinliyi serbest bıraktı.

İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar sırasında tutukladığı bazı Filistinli mahkumları serbest bıraktı. Aylar süren işkencenin ardından Gazze Şeridi'ndeki 12 Filistinli özgürlüğünü kavuştu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yapılan açıklamada, mahkumların El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi. Filistinli kaynaklar, mahkumların sağlık durumlarının kötü olduğunu aktararak, tutuklu kaldıkları sürede mahkumların dayak ve işkenceye maruz kaldıklarını ifade etti.

Serbest bırakılan mahkumlardan Zaher Sultan, İsrail'in Filistinli mahkumlara işkence yaptığı belirterek, mahkumların sürekli aç bırakıldığını ifade etti. Sultan, "Ne kadar konuşursam konuşayım İsrail hapishanelerindeki durumun boyutlarını tarif edemeyeceğim" dedi. - GAZZE