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İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı: 2 ölü

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İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde ateş açarak 2 kişinin ölümüne yol açtı. Hizbullah saldırıyı ateşkes ihlali olarak kınadı.

İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde ateş açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da saldırıları sürdürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre İsrail askerleri, Nebatiye kenti yakınlarındaki al-Fawqa kasabasında yolu açan bir ekskavatörün yanında duran 2 genci makineli tüfeklerle ateş açarak öldürdü. Lübnan silahlı grubu Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "hain saldırının" kınandığı, bunun ateşkesin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

İsrail, saldırıyı doğruladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin "güvenlik bölgesi" ilan edilen Ali el-Taher tepesi civarında askerler için "tehdit oluşturan silahlı teröristlere saldırdığı" iddia edildi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında en az 4 bin 106 kişi hayatını kaybetti, 1.2 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail-Lübnan çatışması

Lübnan, İsrail ordusunun Lübnan topraklarının yaklaşık yüzde 6'sını kapsayan ve "tampon bölge" olarak adlandırdığı alandan çekilmesini istiyor. İsrail ise Hizbullah'ın "silahsızlandırılmasını" istediğini belirtiyor. Hizbullah ise görüşmelerin "karşılıklı güvenlik" ile sınırlı kalması ve silahların görüşme konusu olmaması gerektiğini belirtiyor. - NEBATİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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