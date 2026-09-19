Haberler

İsrail ateşkese rağmen Gazze'de son 48 saatte 4 kişiyi öldürdü, 17 kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+15 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar son 48 saatte 4 kişinin ölümüne, 17 kişinin yaralanmasına neden oldu. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü'nün oğlu da kuzeydeki saldırıda hayatını kaybetti; 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 73 bin 910'a yükseldi.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılar sonucu son 48 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 910'a yükseldi.

İsrail ordusu, Hamas ile Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu son 48 saatte 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana hayayını kaybedenlerin sayısı bin 390'a, yaralı sayısı 4 bin 801'e yükseldi. Ayrıca yürütülen çalışmalar kapsamında İsrail saldırılarında 85 kişinin daha yaşamını yitirdiği tespit edildi. Böylece İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 910'a, yaralı sayısı ise 174 bin 914'e ulaştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü'nün oğlu da yaşamını yitirdi

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Bursh'un oğlu Basir el-Bursh'un bugün Gazze'nin kuzeyinde İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi. Saldırının Cibaliye Mülteci Kampı'nın batısındaki Az-Zahra mahallesinde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Batman'da otobüste yakalandı! Midesinden 35 parça halinde 253 gram eroin çıktı

Röntgen her şeyi ele verdi! Midesinden 35 paket eroin çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş

Döverek öldürülen Didar'la ilgili kahreden detay
Beşiktaş'ta Trossard şoku! Yıldız futbolcunun topuk kemiğinde travmatik ödem saptandı

Süper Lig devinde deprem! Takımın yıldızından kötü haber
Küme düşme hattındalar! Aston Villa, Tottenham'ı üzdü

İngiliz devinin kabusu sürüyor! Kendi sahalarında fiyasko
Menisküsü yırtıldı! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok

Şok üstüne şok! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok
Yeni yasama yılı öncesi Ankara'da herkesin konuştuğu transfer kulisi

Ankara'da kulaktan kulağa yayılan bomba transfer iddiası

Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'den sert tepki: Hala neyle suçlandığımı bilmiyorum

CHP'li başkandan ihraç isyanı! Neyle suçlandığımı bilmiyorum