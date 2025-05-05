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İsrail Askerlerinden Cinsiyet Açıklama Partisine Saldırı

İsrail Askerlerinden Cinsiyet Açıklama Partisine Saldırı
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İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde bir cinsiyet açıklama partisi için düzenlenen etkinliği kutlamak amacıyla bir binayı havaya uçurduğu bildirildi. Patlamanın ardından yükselen mavi dumanla kutlamalar yapıldığı ortaya çıktı.

İsrail askerleri, cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi'ndeki bir binayı havaya uçurdu.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nde işledikleri suçlara bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi'nde 3 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde, İsrail askerlerinin cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi'ndeki bir binayı havaya uçurduğu görüldü. Patlamanın ardından binadan mavi dumanlar yükseldi. Çıkan dumanın ardından İsrail askerleri kahkaha atarak kutlama yaptı.

Cinsiyet açıklama partisi, yeni doğacak bebeğin cinsiyetinin aile ve arkadaşlarla birlikte kutlama eşliğinde açıklandığı bir etkinlik olarak biliniyor. Pembe duman kız, mavi duman erkek çocuk anlamına geliyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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