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Gazze'de Son 24 Saatte 8 Ölü, Toplam Can Kaybı 73 Bin 470

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 73 bin 470'e, yaralı sayısı ise 174 bin 540'a yükseldi. Ateşkes döneminde de saldırılar sürüyor.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 kişi hayatını kaybederken, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 470'e yükseldi.

İsrail ordusu, Filistinli sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Hamas ile yapılan ateşkesi umursamayan İsrail, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 7 sivili öldürdü, 31 sivili ise yaraladı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, daha önceki saldırılarda yaralanarak tedavi gören bir sivilin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana ölenlerin sayısının bin 334'e, yaralı sayısının da 4 bin 429'a ulaştığı belirtilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 815 olduğu ifade edildi.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 470'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 174 bin 540'a ulaştığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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