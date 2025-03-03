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Isparta'nın Yalvaç Ilçesinde Müstakil Evde Yangın Çıktı

Isparta'nın Yalvaç Ilçesinde Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Yalvaç ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangın, sobanın bacasının alev alması sonucu başladı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 katlı müstakil evde yangın çıktı. Yangında evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.55'te Yalvaç ilçesi Fatih Mahallesi Ergenekon Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı müstakil evin teras katında bulunan sobanın bacası aniden alev aldı. Alevlerin büyüdüğünü fark eden ev sahibi Lokman Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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