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Isparta'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 25 Yaralı

Isparta'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 25 Yaralı
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Isparta-Eğirdir kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 60 yaşındaki Yeter Tunçbilek hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Validen yaralılara geçmiş olsun ziyaretleri yapıldı.

Isparta- Eğirdir kara yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Feci kazada 60 yaşındaki Yeter Tunçbilek hayatını kaybederken şoför ve muavin dahil 25 kişi yaralandı. Isparta Valisi Abdullah Erin, yaralanan vatandaşları hastanede tedavi altındayken ziyaret etti.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Isparta- Eğirdir kara yolu Miskinler yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Akşehir seferini yapan 42 US 888 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Kazada 60 yaşındaki Yeter Tunçbilek otobüs içinde sıkışarak yaşamını yitirirken, şoför ve muavin dahil 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralılara ilk müdahaleyi yaparak yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ve iç kanama şüphesiyle Isparta'ya sevk edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Isparta Valisi Abdullah Erin'nden yaralılara ziyaret

Isparta Valisi Abdullah Erin, otobüs kazasında yaralanan vatandaşları hastanede tedavi altında ziyaret etti. Vali Erin; "Bugün öğle saatlerinde Eğirdir ilçemizde meydana gelen otobüs kazasında 24 vatandaşımız hayati tehlike arz etmeyecek şekilde (ikisi hariç) yaralanmış bir vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan (cc) rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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