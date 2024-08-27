Isparta'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi Yapan Şahıs Tutuklandı

Isparta'da yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen ve jandarmanın operasyonuyla yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, Yalvaç ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde üretimine yönelik yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisi alındı. Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, icra edilen operasyonda 1 şüpheli şahıs ile birlikte 40 kök kenevir bitkisi, 65 gram kenevir tohumu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA