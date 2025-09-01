Isparta'da Yangın: Saman Balyaları Kül Oldu

Isparta'nın merkeze bağlı Aliköy köyünde çıkan yangında saman balyaları kül oldu. Olayda kimse yaralanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Isparta'nın merkez ilçesine bağlı Aliköy köyünde dün akşam saat 17.30 sıralarında saman balyalarında yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangında saman balyaları kül oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, büyük çaplı maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA